Mehrere Sprayer beim Taggen in Leipzig erwischt

In der Nacht zu Donnerstag waren im Leipziger Stadtgebiet verschiedene Sprayer unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten mehrmals Anrufe von Zeugen, welche die Taten beobachtet hatten. Inzwischen ermitteln die Beamten in drei Fällen wegen Sachbeschädigung und in einem Fall wegen Körperverletzung.

Der erste Anruf erreichte das Revier gegen 1 Uhr nachts, woraufhin Beamte einen Tatverdächtigen von einer Baustelle an der Jahnallee auf Höhe des Waldplatzes kommen sahen. Während sie den 26-Jährigen kontrollierten, entdeckten sie noch einen zweiten Tatverdächtigen auf der Baustelle, den sie trotz einer Verfolgung nicht mehr einholen konnten.

Sprayer greift Zeugen an

Etwa eine halbe Stunde später alarmierte der Besitzer eines Lokals auf der Eisenbahnstraße die Polizei, weil sich ein Sprayer an dessen Hauswand zu schaffen machte. Der Zeuge hatte bereits selbst die Verfolgung aufgenommen. Der Sprayer war zunächst in einen Wagen gestiegen, mit dem ihn eine Frau einsammelte und vor dem ein weiterer Mann auf ihn wartete. Nachdem der Lokaleigentümer auch das Auto verfolgte, hielten die Tatverdächtigen an. Der Sprayer stieg aus und trat auf den Zeugen ein; auch sein Komplize versuchte ihn zu treten. Anschließend flohen sie zu dritt. Die herbeigerufenen Polizisten fanden schließlich das Fluchtfahrzeug samt der 25-jährigen Fahrerin und dem 27-jährigen Sprayer. Nach dem dritten Tatverdächtigen suchen die Beamten weiterhin.

Streife ergreift einen von vier Tatverdächtigen

Gegen 2.20 Uhr entdeckten Streifenpolizisten vier Sprayer bei der Tat in Gohlis. Sie hatten ein 4,80 Meter mal 1,50 Meter großes Graffito angebracht, als sie die Beamten bemerkten und die Flucht ergriffen. Lediglich einen 23-Jährigen konnten die Einsatzkräfte ergreifen. Sie konfiszierten jedoch drei angeschlossene Fahrräder und einen Stoffbeutel mit Spraydosen. Die drei anderen Sprayer konnten fliehen.

Graffito als Auftrag?

Um 8 Uhr am Morgen erreichte ein letzter Anruf die Beamten: Ein Zeuge schilderte, er habe einen Mann beim Sprayen der Lärmschutzmauer an der Prinz-Eugen-Straße in Connewitz beobachtet. Bei Anruft der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass der Künstler für sein Werk von der Stadt Leipzig beauftragt worden war.

Von lcl