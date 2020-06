Leipzig

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr sind mehrere schwere Teile eines leerstehenden Mehrfamilienhauses auf die Löbauer Straße gefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergab eine Überprüfung durch die Einsatzkräfte, dass das gesamte Dachgeschoss bereits in das Hausinnere gestürzt war.

Das Bauordnungsamt der Stadt Leipzig stellte die Einsturzgefahr des Hauses fest. Nach jetzigen Informationen gab es keine Verletzten. Das Haus sowie der betroffene Bereich der Straße in Leipzig-Schönefeld wurden abgesperrt. Die LVB richteten für mehrere Buslinien Ausweichrouten ein.

Von fbu