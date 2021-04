Leipzig

In Leipzig haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Transporter einer Autovermietung gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannten zwei Transporter in der Lange Straße vollständig aus. An zwei entstanden erhebliche Schäden und ein weiteres wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.

Von RND/dpa