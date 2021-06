Mehrere Unbekannte bewerfen Sparkasse mit Farbbeuteln und Steinen in Leipzig – auch Autos beschädigt 

Leipzig

Mehrere unbekannte und vermummte Personen haben am Samstagabend in der Leipziger Ungerstraße die Fassade einer Sparkassenfiliale beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter mit schwarzer Farbe gefüllte Beutel und Steine auf die Bank. Dabei wurden auch beistehende Autos getroffen und beschädigt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus.

Zuvor sollen auch etwa 50 Personen durch die Zweinaundorfer Straße gezogen sein, so die Beamten. Ob es sich dabei um eine spontane Demonstration gehandelt hat, könne man noch nicht sagen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Fassade der Bank und an den geparkten Fahrzeugen ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot