Leipzig

Am Mittwoch sind bei mehreren Unfällen Radfahrende in Leipzig verletzt worden. Eine 34-jährige Frau wurde bei der Kollision derart schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Radfahrende übersehen

Die Radfahrerin war am Abend in Begleitung eines zweiten Radfahrers auf der Miltitzer Straße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg westlich von Leipzig unterwegs. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte die Absicht aus dem Eschenweg in Burghausen-Rückmarsdorf nach rechts abzubiegen, übersah jedoch das Duo.

Die Frau kollidierte mit dem Wagen und erlitt schwere Verletzungen. Ihr Begleiter konnte noch rechtzeitig abbremsen, stürzte jedoch ebenso. Beide Räder wurden beschädigt. Der Autofahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Autofahrer flieht nach Unfall

Weiter südlich fiel eine Radfahrerin von ihrem Fahrrad, als ein Autofahrer sie auf der Brückenstraße gegen 14.20 Uhr überholen wollte, jedoch nicht genügend Abstand hielt. Der Autofahrer fuhr weiter, wurde jedoch kurze Zeit später ermittelt. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Frau erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Von lcl