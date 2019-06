Leipzig

Drei Fahrradfahrer sind bei Unfällen am Montag in Leipzig verletzt worden und mussten in Krankenhäusern ärztlich behandelt werden. Laut Polizei ereignete sich der erste Unfall auf der Eisenbahnstraße um 13.20 Uhr. Ein 22-jähriger Transporterfahrer soll nach rechts in die Einfahrt eines Grundstücks eingebogen sein. Dabei achtete er nicht auf einen 26 Jahre alten Radfahrer. Beide stießen zusammen, der 26-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 16.35 Uhr ereignete sich der nächste Unfall: Ein 44-jähriger Autofahrer war auf der Seehausener Allee unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges überquerte ein zwölfjähriger Fahrradfahrer unvermittelt die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, allerdings soll der Zwölfjährige während der Fahrt Kopfhörer getragen und Musik gehört haben.

Am Abend gegen 18 Uhr stieß dann ein 27-jähriger Autofahrer mit einem 37-jährigen Radfahrer zusammen. Ersterer befuhr mit seinem Fahrzeug die Friederikenstraße in Richtung Bornaische Straße, um dort nach rechts abzubiegen. Da er nicht blinkte, ordnete sich der Radfahrer in der Annahme, dass der 27-Jährige nachts links abbiegen würde, rechts neben dem Auto ein. Als der Autofahrer nach rechts abbog, fuhr er schließlich gegen das Vorderrad des 37-Jährigen und brachte ihn zu Fall. Der Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden und am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von fbu