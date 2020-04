Leipzig

In einem Mehrfamilienhaus in der Schmidt-Rühl-Straße in Leipzig-Abtnaundorf hat es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr gebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei bekannt gibt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein elektrisch betriebenes Sportgerät in dem Haus nach einem Defekt entzündet.

Dadurch soll es laut Polizei zu dem Feuer gekommen sein. Die Flammen hätten dann auf die Einrichtung übergegriffen. Die starke Rauchentwicklung habe auch das Treppenhaus betroffen. Der Brand wurde gelöscht.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die 20 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 50.000 Euro.

Von RND/mot/dpa