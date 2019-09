Mehrfamilienhaus in Leipziger Eisenbahnstraße brennt

Polizeiticker Leipzig Neuschönefeld - Mehrfamilienhaus in Leipziger Eisenbahnstraße brennt Am Sonntagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, bevor größere Schäden entstehen konnten.

Am Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Eisenbahnstraße gebrannt. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig / Eric Pannier