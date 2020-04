Merseburger Straße in Leipzig: Raser mit Tempo 182 geblitzt

Leipzig

Sehr eilig hatte es ein Autofahrer im Leipziger Westen. Nach Angaben des Leipziger Ordnungsamts wurde bereits am 9. April ein Raser mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von Tempo 182 auf der Merseburger Straße geblitzt. Erlaubt sind hier lediglich 50 Stundenkilometer. Doch damit nicht genug: Weiter heißt es, dass ein Mitfahrer die Rowdy-Fahrt mit dem Handy dokumentiert haben soll. Nun prüft das Amt die Einleitung eines Strafverfahrens.

Geschwindigkeit auch in Coronazeiten einhalten

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig erklärte nach dem Vorfall, dass die Einhaltung der Verkehrsregeln auch während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erfolgen muss. „Die stationären Überwachungsanlagen sowie die drei seit Anfang des Jahres im gesamten Stadtgebiet zur Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Enforcement-Trailer werden weiterbetrieben, darauf wollen wir ausdrücklich hinweisen“, so Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamtes, am Freitag. „Besonders in den aktuellen Zeiten wird deutlich, dass vor allem die Vernunft und Einsicht in die gesetzlichen Bestimmungen dem Schutz anderer Personen dient“, sagte er weiter.

Geld- oder Haftstrafe

Den Raser von der Merseburger Straße erwartet nun ein Strafverfahren. Ihn erwartet eine Geld- oder sogar Haftstrafe. Außerdem wird er wohl für längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen.

Von bas