Messer, Elektroschocker, Baseballschläger: Waffenfunde trotz Corona-Pause

Auch wenn spezielle Kontrollen in der Leipziger Waffenverbotszone während der Corona-Krise ausgesetzt wurden: Messer und andere gefährliche Gegenstände wurden dennoch sichergestellt.

Hinweisschild an der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße: Auch in Corona-Zeiten wurden hier Verstöße festgestellt. Quelle: Kempner