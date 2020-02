„Messer steckte in der Brust“ – doch Mann bestreitet Mordversuch

Markranstädt/Leipzig

„Ich war schockiert“, räumte der Angeklagte Markus S. nach dem Drama ein, das sich am 19. Juli 2019 in der Wohnung seines Freundes in Markranstädt abgespielt hat. „Das Messer steckte in seiner Brust“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht Leipzig. Der gelernte Metzger bestritt allerdings den ihm zur Last gelegten Mordversuch an Alexander T. (39) in dessen Wohnung in der Straße An der Schachtbahn.

„Ich war finanziell runter“

Nach Darstellung des Angeklagten handelte es sich um einen Unglücksfall. Gegen Mitternacht hätten sie mit einer gemeinsamen Freundin zunächst einen Joint geraucht und er zuvor mit einem Messer Marihuanablüten zerkleinert. Dabei sei es zum Streitgespräch über die fast 4000 Euro gekommen, die ihm Alexander T. als Kredit für seine Geschäfte gewährt hatte und nun zurückverlangte. „Ich war in seiner Schuld“, so der Angeklagte. Doch der 39-Jährige habe stets wiederholt, ihm Leute auf den Hals schicken zu wollen. „Ich hatte 200 000 Euro Schulden“, so der Angeklagte. Diese wären bei seinen diversen Jobs als Geschäftsmann aufgelaufen. „Ich war finanziell runter.“

Opfer musste notoperiert werden

Allerdings habe er in jener Nacht dem 39-Jährigen nur den Messergriff „vor die Brust geknallt“, nicht die Klinge. Daraufhin sei es zum Gerangel mit dem offenbar erschrockenen Alexander T. gekommen, in dessen Folge beide das Gleichgewicht verloren hätten und sich der Geschädigte dabei mit dem Messer verletzt haben müsse.

Die Staatsanwaltschaft indes wirft dem Angeklagten vor, dem Opfer das Küchenmesser mit zwölf Zentimeter langer Sägezahnklinge bis zum Schaft in die rechte Brust gerammt zu haben. Das Opfer erlitt neben einem Rippenbruch unter anderem schwere Verletzungen an der Lunge und musste notoperiert werden.

Das Landgericht hat für den Prozess bis 25. März noch drei Termine anberaumt.

Von Sabine Kreuz