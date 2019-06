Leipzig

Nach einem Übergriff auf einen Mann hat die Leipziger Polizei eine Suchaktion nach dem Täter eingeleitet. Nach Angaben der Beamten war das Opfer gegen 12.15 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs.

An einer Haltestelle in Höhe des Technischen Rathaus traf er auf zwei Bekannte. Einer der beiden Männer habe ein Messer gezogen und dem Radfahrer in den Oberschenkel gerammt. Anschließend flüchteten die beiden Fußgänger.

Der mutmaßliche Täter sei in der Eisenbahnstraße gemeldet, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt. Einsatzkräfte seien mit mehreren Fahrzeugen zur Wohnung gefahren und hätten für kurze Zeit den Verkehr auf der Magistrale blockiert. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Vor allem ist es unklar, wie es dem Opfer geht und ob der mutmaßliche Messerstecher inzwischen gefunden wurde.

Von mro