Leipzig

Bei einem Übergriff mit einem Messer ist ein 19 Jahre alter Mann am Sonnabend am Rücken verletzt worden. Das Opfer geriet gegen 22.45 Uhr in der Hedwigstraße in Neustadt-Neuschönefeld zunächst mit zwei Unbekannten in Streit. Dabei sei er auch geschlagen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Einer der beiden Schläger habe schließlich ein Messer gezogen und den 19-Jährigen damit am Rücken verletzt. Der junge Mann musste in einer Klinik behandelt werden, die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich gewesen, so die Beamten.

Die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Eine Suche der Polizei, bei der auch ein Spürhund eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg.

In rund 1900 Fällen haben Kriminelle im vergangenen Jahr in Sachsen ein Messer gezückt. Der Freistaat will jetzt härter durchgreifen – und verlangt auch Gesetzesverschärfungen vom Bund.

Von mro