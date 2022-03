Messerattacke auf Autofahrer in Leipzig: Anklage wegen Serie von Übergriffen

Leipzig

Er soll am helllichten Tag wildfremde Menschen auf offener Straße angegriffen und verletzt haben: Der Tunesier Nizar B. (37) hat laut Anklage der Staatsanwaltschaft Leipzig zwischen Februar und Juni vorigen Jahres mehr als ein Dutzend Straftaten begangen. Am Freitag begann am Landgericht der Prozess gegen ihn wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Der wohl schwerwiegendste Übergriff ereignete sich am 12. Mai 2021 am Hauptbahnhof. Da soll Nizar B. zunächst eine glimmende Zigarette durch ein geöffnetes Autofenster in ein Fahrzeug geworfen haben. Kurz darauf habe er den Fahrer mit einem Küchenmesser angegriffen, so die Staatsanwaltschaft, und das Auto mit einem Stein beworfen. Das Opfer erlitt eine 16 Zentimeter lange Schnittwunde unterhalb des Rippenbogens und musste sich aufgrund der schweren Verletzung einer Notoperation unterziehen.

Gebäudereiniger erleidet Spray-Attacke

Kurz zuvor soll der Angeklagte bereits einen Gebäudereiniger attackiert haben, der gerade im Hauptbahnhof arbeitete. Der Anklageschrift zufolge sprühte der Nordafrikaner dem Mann Glasreiniger ins Gesicht und warf ihm dann die Flasche gegen den Oberkörper. Die Reinigungskraft erlitt eine Prellung.

Schon in den Wochen und Monaten davor sind vergleichbare Angriffe aktenkundig. In einer Obdachlosenunterkunft soll der Angeklagte einen Bewohner geschlagen, in Chemnitz Passanten und Fahrzeuge mit Glasflasche und Pflasterstein beworfen haben. Eine Frau sowie deren Lebensgefährte und Tochter seien gleich mehrfach von Übergriffen, Beschimpfungen und in einem Fall sogar von einer Morddrohung heimgesucht worden, geht aus der Anklage hervor. Einen Mann habe der Angeklagte ohne erkennbaren Anlass auf den Hinterkopf geschlagen und ihn gewürgt.

76-Jährige bekommt Kanister auf den Kopf

Sechs Tage nach den Taten am Leipziger Hauptbahnhof ging Nizar B. nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden auf eine ihm völlig fremde Rentnerin los, schlug der 76-Jährigen von hinten einen Plastikkanister auf den Kopf. Noch am selben Tag wurde gegen den Tunesier Haftbefehl erlassen. Doch auch hinter Gittern kam es zu Zwischenfällen. So soll Nizar B. am 25. Juni in der Justizvollzugsanstalt Leipzig-Meusdorf einer Beamtin durch die Kostklappe ins Gesicht gespuckt haben.

Die 5. Strafkammer des Landgerichts Leipzig hat für den Prozess noch zwei weitere Verhandlungstage bis Mitte April geplant.

Von Frank Döring