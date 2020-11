Prozess am Landgericht - Messerattacke auf zweifache Mutter in Leipzig: „Du kommst in den Himmel, ich in die Hölle“

Mit einem Küchenmesser soll Kevin H. auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein, um sie zu töten. Mit der dramatischen Bluttat beschäftigt sich seit Dienstag das Leipziger Landgericht.