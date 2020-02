Leipzig

Die Krankenschwester, die am Freitag von einem 27 Jahre alten Mann im Leipziger Universitätsklinikum mit einem Messer angegriffen wurde, erholt sich allmählich. „Sie ist auf dem Weg der Besserung“, sagte Krankenhaussprecher Markus Bien am Montag zu LVZ.de. Die Frau, zu deren Alter die Behörden zum Schutze der Persönlichkeit keine Angaben machen wollten, war nach aktuellen Erkenntnissen von dem Mann unvermittelt angegriffen und mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurde notoperiert und befindet sich seitdem in Behandlung.

Ricardo Schulz, Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass die Frau zum Tatzeitpunkt ihre Dienstkleidung trug. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat oder zur Motivation des mutmaßlichen Täters wollte Schulz unter Verweis auf laufende Ermittlungen am Montag jedoch nicht preisgeben. „Ob es sich um ein Zufallsopfer handelte und auch ob der Tatort zufällig gewählt wurde, dazu möchten wir aktuell keine Angaben machen.“

Der 27-Jährige wurde direkt nach der Attacke von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes festgehalten. Am Samstag wurde gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Uniklinik kündigte in einer Pressemitteilung am Sonntag an, als Sofortmaßnahme eine Aufstockung des Sicherheitsdienstes durchzuführen. „Weitere Maßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant“, sagte Bien. Allen involvierten Angestellten wurde zudem psychologische Hilfe angeboten.

Von CN