Messermörder als Opfer: Leipziger Amtsgericht korrigiert Justizpanne

Leipzig

Der Mann, der einen 1,60 Meter großen Diskogast aus heiterem Himmel brutal verprügelt und getreten haben soll, trägt Manschettenknöpfe und einen Maßanzug mit Einstecktuch. Als Beruf gibt er „Personal Shopper“ an. „Die letzten drei Jahre“, sagt Michael T. (38), „waren der Horror.“ Wegen eines banalen Zwischenfalls geriet der Angestellte des Leipziger Innenstadtclubs L1 in die Fänge der Justiz. Besonders brisant: Sein vermeintliches Opfer ist der weltweit gesuchte Gewalttäter Farhad A. (24), der an der tödlichen Messerattacke im August 2018 in Chemnitz beteiligt war.

Nach ihm wird weltweit gefahndet: Messermörder Farhad A. Quelle: Polizei Chemnitz

Zwei Monate bevor er nach Erkenntnissen der Ermittler mit einem syrischen Komplizen den 35-jährigen Daniel H. erstach, sorgte Farhad A. in Leipzig für Zoff. Mit kurzen Hosen, Rucksack und Bierflasche in der Hand überwand der Iraker am 17. Juni 2018 kurz nach 1.10 Uhr eine Absperrung des Clubs am Leipziger Markt. Michael T. stand in jener Nacht am VIP-Eingang. Als Selekteur entscheidet er, wer rein darf und wer nicht. Was dann passierte, erfüllte für die Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Körperverletzung.

Mehrfach habe Michael T. mit der Hand und der Faust dem Iraker ins Gesicht geschlagen und dann auf den am Boden liegenden Mann eingetreten, so die Anklage. Das mutmaßliche Opfer soll eine leicht blutende Lippe und Schmerzen erlitten haben. Im Januar 2019 erließ das Amtsgericht gegen den Club-Angestellten einen Strafbefehl über 2500 Euro, im März legte Michael T. Einspruch dagegen ein. Zum Prozess am Mittwoch stellt sich heraus: Die Tatvorwürfe basieren einzig und allein auf Aussagen eines Security-Mitarbeiters, der eine massive Abneigung und Rivalität gegen Michael T. hegt. Und der kann sich nicht mehr daran erinnern.

Als „Nazi“ beschimpft

Auch kein anderer Zeuge vermag die Tatvorwürfe zu bestätigen. Inzwischen gelöschte Videoaufnahmen scheinen eher die Aussage des Angeklagten zu bestätigen. Wie Verteidiger Frank Hannig sagt, sei der angetrunkene Farhad A. aggressiv auf den Selekteur zugegangen, habe ihn als „Hurensohn“ sowie „Nazi“ beschimpft und immer wieder zu einem Kampf herausgefordert. Michael T. sei von ihm bespuckt und bedroht worden. Dennoch habe er versucht, zu deeskalieren, sagte Michael T. Als er den renitenten Gast per Schwitzkasten fixierte und nach draußen brachte, habe Farhad A. ihn in den Unterleib getreten und dessen Kleidung zerrissen. Zu keiner Zeit habe Michael T. den Mann geschlagen oder getreten, so Hannig. Später soll der Iraker auch noch versucht haben, dem L1-Mitarbeiter eine Flasche über den Kopf zu ziehen. Zum Glück sei er gewarnt worden, so Michael T.

Seine schriftliche Aussage hatte der Beschuldigte bereits im März 2019 beim Gericht abgegeben. Doch das Papier verschwand und wurde im Strafverfahren daher nie berücksichtigt. Erst im Prozess wird die Panne korrigiert: Amtsrichterin Gudrun Engelhardt spricht den Angeklagten frei. „Es ist eine große Erleichterung für mich“, sagt Michael T. nach Prozessende gegenüber der LVZ. „Das Ganze war eine schreiende Ungerechtigkeit.“

Von Frank Döring