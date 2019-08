Messerstiche an der Sachsenbrücke – Mordanklage gegen 34-Jährigen

Polizeiticker Leipzig Gewalttat in Leipzig - Messerstiche an der Sachsenbrücke – Mordanklage gegen 34-Jährigen Er soll eine Frau im April an der Sachsenbrücke hinterrücks mit einem Messer angegriffen und auf sie eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 34-Jährigen jetzt Mordanklage erhoben.

Polizei auf der Sachsenbrücke an der sich eine Messerstecherei ereignet hat am 25.04.2019 in Leipzig. Quelle: Christian Modla