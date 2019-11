Er ist angeklagt, weil er Polizisten geschlagen, seine Ex-Frau verfolgt und ein Mietshaus terrorisiert haben soll: Erkan A. fehlte beim Prozessauftakt am Montag im Landgericht Leipzig, nun erging Haftbefehl.

