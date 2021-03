Milde Strafen nach Gewaltexzess in Leipziger Innenstadt

Leipzig

Mehr als zwei Jahre nach einem Gewaltexzess in der Innenstadt endete der Prozess gegen drei Afghanen am Landgericht am Freitagnachmittag mit milden Strafen. Ende 2018 war ein damals 19-jähriger Leipziger vor einem Club brutal verprügelt worden. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft die Tat sogar als versuchten Mord angeklagt.

Kein Zweifel: Was sich am 7. Dezember 2018 gegen 23 Uhr vor einem Club in der Leipziger City ereignete, war äußerst gewaltsam. Nach Aktenlage wollte Paul L. (Name des Opfers geändert), der mit Freunden am Einlass des Clubs wartete, die Auseinandersetzung von „zwei Gruppen ausländischer Personen“ schlichten, geriet dann aber selbst mit seinen Freunden ins Visier.

DNA an Jacke

Als Paul L. angegriffen wurde, nahm er einen Widersacher in den Schwitzkasten. Dann aber wurde er mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ging zu Boden. Mehrere Angreifer traten weiter wie von Sinnen gegen Kopf und Oberkörper ihres Opfers. Der Teenager erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Drei Monate war er arbeitsunfähig. Auch einige seiner Freunde wurden verletzt.

Zunächst ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die drei angeklagten Afghanen an jenem Abend mitgemischt haben. Hamid S. (20) stand wegen versuchten Mordes vor Gericht, seine Landsmänner Ali M. (19) und Nemat M. (19) wegen gefährlicher Körperverletzung. Letztere wurden nun allerdings freigesprochen. „Es spricht einiges dafür, dass sie in Körperverletzungen verwickelt waren“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Dahms. Allerdings hätte keiner der Zeugen aus der Gruppe der Opfer sie wiedererkannt, sodass Zweifel geblieben seien.

Hauptangeklagter Hamid S. hatte im Prozess eingeräumt, nur kurz in eine Rangelei verwickelt gewesen zu sein. Doch seine Darstellung steht nach Auffassung der Kammer im Widerspruch zu Zeugenaussagen und zur Spurenlage. So wurde DNA des Angeklagten an der Jacke des Opfers gefunden. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass der Afghane geschlagen und zugetreten hat. Aber der Hieb mit der Flasche, welcher hauptsächlich die schweren Kopfverletzungen verursacht hat, war ihm nicht nachzuweisen. „Wer mit der Flasche zugeschlagen hat, konnten wir nicht sicher feststellen“, so Dahms.

Massive Gewalt

Gleichwohl stellten die Schläge und Tritte gegen den am Boden liegenden Paul L. eine massive Gewaltanwendung dar. Das Opfer sei zwar nicht lebensbedrohlich verletzt worden, aber es habe die Gefahr schwerwiegender Schädelverletzungen bestanden. Dass Hamid S. den Streitschlichter töten wollte, wie es noch in der Anklage hieß, hielten die Richter für nicht erwiesen.

Daher wurde Hamid S., der neun Monate in Untersuchungshaft war, lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hatte dreieinhalb Jahre Haft beantragt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon im März 2020 hatte der Gewaltexzess in der Petersstraße das Landgericht beschäftigt. In dem Prozess damals waren drei Afghanen (20, 21, 22) zu Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und etwas mehr als drei Jahren verurteilt worden. Auch sie waren ursprünglich wegen versuchten Mordes angeklagt.

Von Frank Döring