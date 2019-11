Leipzig

Mit 1,8 Promille hat sich ein 32-Jähriger mit seinem Wagen auf der Autobahn 38 bei Leipzig mehrfach überschlagen. Der Mann verlor am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Süd in Richtung Göttingen krachte das Fahrzeug zunächst gegen die Mittelleitplanke, prallte dort ab und schoss über die Straße.

Anschließend überschlug sich das Auto mehrfach und kam dann im Graben zum Stehen. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Bluttest einen Wert von 1,8 Promille.

Die Grasnarbe wurde auf einer Länge von rund 100 Metern zerstört. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 10.100 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten unterstütze der Autobahndienst die Polizei bei der Sicherung der Unfallstelle.

