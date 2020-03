Leipzig

Völlig betrunken hat eine Frau am Mittwoch mit ihrem Wagen ein Auto im Stadtteil Leutzsch gerammt. Die 60-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Philipp-Reis-Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Trotz des Zusammenstoßes an der Ecke Heimteichstraße setzte sie zunächst ihre Fahrt fort, blieb aber schließlich 400 Meter hinter der Unfallstelle an der Hellerstraße stehen. Dort bemerkte ein 39-Jähriger die Frau und vermutete bei ihr gesundheitliche Probleme. Er sprach sie an, erhielt aber nur unverständliche Antworten.

Hoher Alkoholwert

Die herbeigerufene Polizei bemerkte Alkoholgeruch und testete die Fahrerin. Ein erster Wert ergab 2,2 Promille. Sowohl in ihrer Handtasche als auch in einem Beutel fanden die Beamten alkoholische Getränke, darunter eine angefangene Flasche Schnaps.

Sie muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Von mro