Leipzig

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf einen 41-Jährigen im Leipziger Osten haben die bewaffneten Täter einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr in der Bülowstraße in Leipzig-Volkmarsdorf.

Der Geschäftsmann setzte sich gerade in seinen weißen Kleinbus, als zwei mit Schwimmbrillen maskierte Personen die Türen öffneten und einstiegen. Eine Frau nahm auf dem Beifahrersitz Platz und hielt dem Mann ein etwa 20 Zentimeter langes Messer an den Hals. Ihr Mittäter stieg hinten ein und bedrohte den Geschäftsmann mit einer Pistole, die mit einem Schalldämpfer bestückt war. Der Täter forderte die Tasche des 41-Jährigen. In dieser befanden sich neben Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages Bankkarten, Geschäftsunterlagen und Ausweisdokumente. Nachdem sie die Tasche an sich genommen hatten, flüchtete das Duo in Richtung Sozialkaufhaus, wo beide auf Fahrräder stiegen und verschwanden.

Die Täterin auf dem Beifahrersitz wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Ihre dunklen Haare hatte sie mit einem Tuch zusammengebunden. Maskiert war sie mit einer silbergrauen Schwimmbrille. Bekleidet war sie mit einem dunkelbraunen Oberteil und einer dunkelbraunen Hose. Ihr Komplize sei etwa 40 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß gewesen. Er hatte ebenfalls ein Tuch um den Kopf gebunden. Der Mann trug ein dunkles, langes T-Shirt und eine dunkle, lange Hose. Maskiert war er mit einer schwarzen Schwimmbrille. Der Mann sprach akzentfrei deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

joka