Mit dem Restauranttrick in der Leipziger City aufgeflogen

Zwei Trickdiebe sind am Dienstag in der Leipziger City aufgeflogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden am Mittag Beamten in zivil der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum in einem Café am Brühl mit dem sogenannten Restauranttrick aufgefallen.

Dabei hatte einer der Männer auf einem Stuhl hinter einem 18-jährigen Gast Platz genommen, der seine Jacke über die Lehne gehängt hatte. Der Tatverdächtige (32) machte es ebenso, rutschte dann mit seinem Stuhl an den des Geschädigten ran, lehnte sich nach hinten und griff in die Jackentaschen des Opfers. „Dort entnahm er Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und verließ im Anschluss mit einem weiteren jungen Mann (17) das Café“, so die Polizei.

Bei Festnahme gewehrt

Die Ertappten leisteten laut Polizei beide Widerstand und versuchten zu fliehen, was dem 17-Jährigen zunächst gelang. Der 32-Jährige verletzte eine Beamtin leicht, wurde vorläufig festgenommen, kam am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Die Polizei rät, bei einem Restaurantbesuch keine Wertgegenstände in den Jackentaschen zu lassen, oder Jacken bei sich zu behalten. „Achten Sie auch darauf, Handtaschen stets geschlossen zu halten und diese nicht achtlos irgendwo hinzuhängen“, heißt es.

