Am Dienstagabend ist es im Leipziger Osten zu einem Verkehrsunfall durch eine betrunkene Fahrerin gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll sie dem Fahrer des anderen Wagens torkelnd 50 Euro in die Hand gedrückt und dann Fahrerflucht begangen haben. Die beiden Autos waren zuvor gegen 19.10 Uhr auf der Engelsdorfer Straße an der Ecke am Bahndamm kollidiert.

Der Fahrer des zweiten Autos informierte die Polizei und nahm selbst die Verfolgung der Frau auf, verlor sie jedoch in Paunsdorf aus den Augen. Etwa eine Stunde später entdeckten Polizeibeamte die 27-Jährige und stellten bei ihr einen Alkoholwert von drei Promille fest. Daraufhin wurde sie zur Blutentnahme geschickt und musste ihren Führerschein abgeben. Sie hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Von lcl