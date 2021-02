Mit mehr als 100 km/h durch Leipzig: Polizei stellt Raser in Jahnallee

Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Mittwoch einen 23-jährigen Mann gestellt, der mit seinem Auto viel zu schnell unterwegs war. Wie die Behörde mitteilte, waren Beamten in einem Zivilfahrzeug unterwegs, als sie gegen 19 Uhr den Raser entdeckten. Mit der eingebauten Technik konnten sie ermitteln, dass der Autofahrer mit bis zu 108 km/h in der Innenstadt unterwegs war.

In der Jahnallee hielten die Polizisten das Auto schließlich an und kontrollierten den Fahrer. Der 23-Jährige hatte seinen Führerschein erst seit drei Monaten und war noch in der Probezeit.

Von tsa