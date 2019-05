Bei einer Kontrolle am Leipziger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen vielfach gesuchten Mann gefasst. Gegen den 34-Jährigen lagen sechs Haftbefehle wegen Drogenbesitzes und nicht bezahlter Bußgelder vor, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle am Dienstagabend gab der Mann mehrere falsche Namen an und es wurden Drogen und ein Teleskopschlagstock bei ihm gefunden. Aus dem Haftbefehlen ergab sich eine Geldstrafe von insgesamt mehr als 3000 Euro, die zwei Freunde für ihn an Ort und Stelle bezahlten. Er wurde daraufhin wieder entlassen, hat sich aber wegen der neuen Vergehen erneut mehrere Anzeigen eingehandelt.

Von LVZ