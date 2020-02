Leipzig

Am Leipziger Uniklinikum ist eine Mitarbeiterin von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in einem öffentlichen Bereich im Haus 4, wie eine Sprecherin des UKL auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte. Die verletzte Frau sei unverzüglich operiert worden. Sie befinde sich außer Lebensgefahr.

Hinzugerufene Polizisten konnten laut UKL den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er habe sich noch auf dem Gelände befunden. Wieso er die Frau angriff, sei unklar. Weitere Informationen zum Hintergrund der Tat gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte LVZ.de den Vorfall. Weitere Angaben machte sie nicht.

„Wir sind alle sehr bestürzt“, sagt Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL, laut Mitteilung. „Unsere Gedanken und guten Wünsche sind bei der Kollegin, ihrer Familie, den Kollegen, die vor Ort waren und den betroffenen Teams.“

