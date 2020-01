Leipzig

Eigentlich soll er unauffällig am Straßenrand stehen – doch damit ist es erstmal vorbei: Unbekannte haben einen mobilen Blitzer auf dem Schleußiger Weg mit Farbe bemalt und so die Sichtbarkeit des Geräts für Autofahrer erhöht. Wie die Polizei am Sonntagabend auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, bemerkten Beamten, die am Vormittag auf dem Weg zu einem Fußballspiel waren, den Schriftzug und nahmen den Vorfall auf. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 200 Euro geschätzt.

Erst seit diesem Monat sind die drei „Enforcement Trailer“ in der Messestadt im Einsatz und sollen beim Kampf gegen Raser unterstützen. Die Messgeräte der Anhänger können ununterbrochen fünf Tage lang Geschwindigkeitsmessungen durchführen und dabei gleichzeitig mehrere Fahrspuren überwachen. Seitens des Rathauses hieß es, dass so die Kontrolldichte im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung effektiv erhöht und damit ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden könne.

Ursprünglich sollten die mobilen Blitzer bereits 2019 auf Leipzigs Straßen eingesetzt werden. Durch den Verzug hat die Stadt rund drei Millionen Euro weniger durch Bußgelder eingenommen als im Haushalt des Rathauses vorgesehen war.

Von fbu