Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt ist am Mittwochnachmittag der Leichnam einer 61 Jahre alten Frau in ihrer Wohnung gefunden worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Derzeit werde eine Straftat nicht ausgeschlossen, entsprechende Ermittlungen seien aufgenommen worden, erklärte Ricardo Schulz von der Staatsanwaltschaft Leipzig. Am Donnerstag war die Polizei weiter an dem Mehrfamilienhaus in der Hardenbergstraße vor Ort, berichten Beobachter vor Ort.

Wie und von wem der leblose Körper der Frau aufgefunden wurde, dazu äußerten sich weder Polizei noch Staatsanwaltschaft. Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte Oberstaatsanwalt Schulz auch einen Medienbericht von Tag24 nicht bestätigen, wonach der Leichnam Spuren von massiver Gewalteinwirkung aufgewiesen haben soll. Schulz erklärte, dass eine Obduktion angeordnet worden sei. Ergebnisse liegen bislang noch nicht vor. Dazu wolle sich die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls am Freitag äußern.

Von Johannes Angermann