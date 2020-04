Leipzig

Nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in Leipzig-Gohlis vor acht Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft noch immer wegen Mordes. Es gebe eine tatverdächtige Person, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Allerdings sei bisher niemand festgenommen worden. Wegen der laufenden Ermittlungen machte die Behörde keine näheren Angaben zu dem mutmaßlichen Mörder.

Der 24-jährige Emrah K. war am 7. August 2019 vor dem Lokal „Zum fröhlichen Zecher“ in der Leipziger Georg-Schumann-Straße erschossen worden. Der Türke hatte nach LVZ-Informationen in der Kneipe in Gohlis gearbeitet. Ein Anwohner hörte, dass gegen 3.30 Uhr sechs Schüsse fielen. Einem bislang unbestätigten Medienbericht zufolge soll dem tödlichen Angriff ein heftiger Streit über an Spielautomaten verlorenes Geld vorangegangen sein.

Polizei jagt mutmaßlichen Täter

Die Polizei war einem Tatverdächtigen offenbar bereits kurz nach der Tat dicht auf den Fersen. Bei zwei Einsätzen in der Straße des 18. Oktober und in einer Wohnung nahe des Stadtzentrums hatten die Ermittler eine konkrete Spur verfolgt, aber niemanden festnehmen können. Im zweiten Fall kam auch das SEK zum Einsatz.

Zu den Hintergründen der Tat und der genauen Todesursache des Mannes wollte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht äußern.

Von dpa/nöß