Leipzig

Zwei Jahre nach Brandanschlägen auf das Leipziger Klinikum St. Georg begann am Montag der Prozess gegen Jens L. (49). Der gelernte Schlosser soll am 1. Juni 2018 gleich mehrere Molotowcocktails auf das Gelände des Krankenhauses in Eutritzsch geschleudert haben. Zum Auftakt der Verhandlung am Amtsgericht erklärte Verteidiger Ingo Stolzenburg: „Mein Mandant wird sich zunächst nicht äußern.“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die Brandsätze selbst hergestellt hat. „Dabei handelt es sich um verbotene Waffen“, sagte Staatsanwältin Jenny Mosbacher. Vom Balkon seiner Wohnung aus habe Jens L. die mit Benzin gefüllten Flaschen auf das Haus 19 des St. Georg geworfen. Er habe das Gebäude, in dem sich die Bibliothek des Klinikums befand, in Brand setzen wollen. Das Mehrfamilienhaus grenzt unmittelbar an das Klinikareal.

Polizisten treten Wohnungstür ein

Zwei gegen 16.30 Uhr aufschlagende Benzinbomben entzündeten eine Holzpalette – der Wachschutz versuchte zu löschen. „Plötzlich flatterte wieder etwas herüber“, erinnerte sich ein Sicherheitsmitarbeiter vor Gericht. „Es roch nach Brandbeschleuniger. Wir bekamen noch Spritzer ab. Deshalb zogen wir uns zurück.“ Das Geschoss hatte sie verfehlt. „Sie hätten erhebliche Verletzungen erleiden können“, so die Staatsanwältin.

Nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei habe Jens L. noch einen brennenden Plastiksack in Richtung Klinik geworfen. Es gab einen Feuerball – zum Glück wurde niemand verletzt. Unmittelbar danach konnte der damals 47-Jährige in seiner Wohnung überwältigt werden. Polizeibeamte traten seine Tür ein, nachdem er sich verbarrikadiert hatte. Jens L., der unter Drogen stand, wurde in die Psychiatrie gebracht.

Mann macht verwirrten Eindruck

Gestrigen Schilderungen zufolge machte er auf die Einsatzkräfte einen sehr verwirrten Eindruck. An die Wände seiner Ein-Raum-Wohnung hatte der gebürtige Eisenacher Sätze gekritzelt wie: „Dieses Wohnhaus ist ein Abhörloch des St. Georg.“ Und: Er klebte überall im Haus die Spione zu. Bei der Durchsuchung entdeckten Beamte noch weitere vorbereitete Benzinbomben und einen Kanister. Die Staatsanwältin lastete ihm versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Besitz verbotener Waffen und unerlaubten Drogenbesitz an. Außerdem soll der mehrfach Vorbestrafte, der zuletzt von Hartz IV lebte, 14-mal am 5. April 2018 missbräuchlich den Polizei-Notruf gewählt und auch Beamte beleidigt haben.

Aufgrund einer drogeninduzierten Psychose, so schätzte es Psychiater Matthias Lammel ein, war Jens L. allerdings zu den Tatzeiten schuldunfähig. Urteil: 27. Juli.

Von Sabine Kreuz