Leipzig

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Moped in Leipzig angezündet. Das Fahrzeug war im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Holsteinstraße in Reudnitz-Thonberg abgestellt worden. Gegen 21.30 Uhr wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Moped vollständig zerstört. Auch die Fassade des Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von ebu