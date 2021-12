Eine 43-jährige Frau wurde tot in ihrer Wohnung in Leipzig-Lindenau gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihr Bekannter sie umgebracht hat.

Mord an 43-jähriger Frau in Leipzig-Lindenau: Tatverdächtiger hinter Gittern

Staatsanwaltschaft Leipzig - Mord an 43-jähriger Frau in Leipzig-Lindenau: Tatverdächtiger hinter Gittern

Staatsanwaltschaft Leipzig - Mord an 43-jähriger Frau in Leipzig-Lindenau: Tatverdächtiger hinter Gittern