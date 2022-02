Leipzig

Ihr 19-jähriger Sohn lag tot auf einem Feld bei Schkeuditz, mutmaßlich erschossen von einem Bekannten: Wie gehen die Eltern des ermordeten Jesse L. mit dieser furchtbaren Tragödie um? Was wissen sie darüber, in was für eine üble Geschichte ihr Junge hineingeriet? Gegenüber der LVZ berichten die Friseurin (51) und der Montagearbeiter (54), wie es ihnen geht und was für ein Mensch ihr Jesse war.

Beide befinden sich in psychologischer Behandlung. Schon als Beamte der Kripo ihnen die Todesnachricht überbrachten, sei ein Seelsorger dabei gewesen, berichtet ihr Anwalt Jan Siebenhüner. Auch Jesses älterer Bruder (25) wird psychologisch betreut. Er war sehr stark an der Suche nach dem Vermissten beteiligt, hatte Fahndungsaufrufe in sozialen Netzwerken verbreitet.

In diesem Haus in Leipzig-Probstheida hatte Jesse L. seine erste eigene Wohnung. Quelle: Andre Kempner

Der Leichnam des jungen Leipzigers war am 18. Januar nahe dem Schkeuditzer Ortsteil Papitz entdeckt worden – unweit der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle, südlich der Bundesstraße 6 und des DHL-Hubs am Flughafen Leipzig/Halle. Um das Areal kriminaltechnisch zu untersuchen, ließ die Polizei dort eine Drohne aufsteigen und setzte zur Suche von Patronenhülsen auch Metalldetektoren ein. Eine Woche zuvor hatte es das letzte Lebenszeichen von dem 19-Jährigen gegeben. Vom Hauptbahnhof in Halle/Saale aus wollte er am 11. Januar nach Leipzig-Probstheida fahren, wo er wohnte.

In einem Plattenbau in der Lene-Voigt-Straße hatte er seit März vorigen Jahres seine erste eigene Wohnung. Dennoch gab es weiterhin einen intensiven und regelmäßigen Kontakt zu seinen Eltern, nach wie vor war er oft bei ihnen zu Hause. Haben sie etwas gewusst von Schwierigkeiten in seinem Leben? Konnten sie womöglich in den Wochen vor seinem gewaltsamen Tod eine Wesensänderung an ihm beobachten? Jesses Eltern berichten, zu keinem Zeitpunkt etwas Negatives bemerkt oder von Problemen etwas mitbekommen zu haben.

„Ein typischer Jugendlicher“

Schon bald nach dem Fund des getöteten Leipzigers hatten Annahmen die Runde gemacht, er könnte womöglich einen Konflikt im Drogenmilieu mit seinem Leben bezahlt haben. Doch bis heute liegen Jesses Eltern keine derartigen Erkenntnisse vor, berichtet Opferanwalt Siebenhüner. Auch aus dem Umfeld des Jugendlichen habe es keine warnenden Signale gegeben. „Er war ein typischer Jugendlicher, der seine Grenzen ausgelotet hat“, so der Jurist.

Talentierter Hobby-Fußballer, Fan von Lok Leipzig, Realschulabschluss – Jesse galt vielen als ganz normaler Teenager. Offenbar war er sehr beliebt, hatte viele Freunde. Seine Familie und seine Freunde beschreiben ihn als freundlich, zuverlässig und hilfsbereit. Sie erinnern sich auch an sein großes Gerechtigkeitsempfinden. In jüngeren Jahren sei er noch sehr wild gewesen, mit dem Alter wäre er jedoch zunehmend ruhiger, selbstständiger und verantwortungsbewusster geworden. Er hatte eine Freundin, die mit ihrer Mutter nun auch geholfen hat, Sachen für Jesses Beerdigung herauszusuchen. „Auch sie sind geschockt und verzweifelt“, so der Anwalt der Familie.

Vor der dem Haus in Probstheida, wo Jesse wohnte, legten Freunde Kerzen und Erinnerungen ab. Quelle: Andre Kempner

Verdächtiger an Suche beteiligt?

Und Max D. (20)? Jener junge Mann, der seit mehr als drei Wochen in Untersuchungshaft sitzt und gegen den die Ermittler wegen des dringenden Tatverdachts ermitteln? Er soll ein Bekannter von Jesse sein. Doch die Eltern haben ihn erst kennengelernt, als ihr Sohn schon als vermisst gemeldet war. Er habe sich aktiv an der Suche nach Jesse beteiligt, sagen sie. Ist er vielleicht eine Spur zu jenem Leben Jesses, welches seinen Eltern verborgen blieb?

Ruhe wollen sie jetzt finden. Eine Trauerfeier und eine Beerdigung im engsten Kreis steht an. „Es ist ihnen wichtig, dass der Tod ihres Sohnes umfassend aufgeklärt wird und die tatsächlich Schuldigen eine harte Strafe bekommen“, berichtet Rechtsanwalt Siebenhüner. „Die Familie und seine Freunde sind sehr enttäuscht und empört darüber, was in der Öffentlichkeit teilweise über Jesse verbreitet wird. Aus ihrer Sicht handelt es sich dabei um Unwahrheiten, die auch die Ermittlungen behindern könnten. Die Polizei soll die Gelegenheit bekommen, den Fall in Ruhe und mit der nötigen Sorgfalt aufzuklären. Bisher leisten die Ermittler eine sehr gute Arbeit.“

Mord statt Totschlag

Was aber bleibt, wenn der ermordete Sohn bestattet ist und das Leben seiner Angehörigen irgendwie weitergehen muss? In Erinnerung, so sagen Jesses Eltern, behalten sie vor allem sein tolles Lächeln.

Die Leipziger Polizei hofft weiterhin auf Zeugenhinweise. Zu möglichen Hintergründen und weiteren Details der Bluttat äußern sich die Behörden weiterhin nicht, damit in Frage kommende Zeugen möglichst unvoreingenommen bleiben. Staatsanwalt Andreas Ricken teilte auf LVZ-Anfrage zwar mit, dass nunmehr wegen des Tatvorwurfs des Mordes ermittelt wird und nicht mehr wegen Totschlags. Zu den Gründen des geänderten Tatvorwurfs machte er jedoch keine Angaben.

Wer zur Tat und zur Person des Verstorbenen Informationen geben kann, wende sich bitte an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon 0341 96646666.

Von Frank Döring