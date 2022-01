Mord an Myriam Z. im Leipziger Auwald: Plötzlich vermindert schuldfähig?

Leipzig

Geht es der Verteidigung tatsächlich nur noch darum, im Prozess um den Mord an einer 37-jährigen Frau im Leipziger Auwald ein baldiges Urteil zu verhindern und das Verfahren irgendwie in die Länge zu ziehen? Auch am zweiten Verhandlungstag in dieser Woche konnte die 1. Strafkammer nicht wie geplant die Beweisaufnahme abschließen und zu den Plädoyers kommen, geschweige denn zu einem Urteil. Der Grund: Mit immer neuen Anträgen lähmten die Anwälte des mutmaßlichen Mörders Edris Z. (31) den Fortgang der Hauptverhandlung. Sogar die Schuldfähigkeit des Angeklagten spielte plötzlich wieder eine Rolle. Nun setzte das Gericht eine klare Frist, um eine weitere Verzögerung des Mammutverfahrens zu verhindern.

Prozess seit Oktober 2020

Seit 7. Oktober 2020 läuft der Prozess gegen den gebürtigen Afghanen. Die Staatsanwaltschaft wirft Edris Z. (31) vor, am 8. April 2020 gegen 11.25 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße seine Ex-Freundin Myriam Z. mit mindestens zehn Hammerschlägen getötet zu haben, als die Frau mit ihrem Baby auf einem Spaziergang war. An bisher 56 Verhandlungstagen wurde der Fall aus jedem denkbaren Blickwinkel beleuchtet. Das Gericht vernahm Zeugen, hörte Sachverständige, sichtete Dokumente. Man war aus Sicht der zuständigen Kammer an einem Punkt angelangt, an dem keine weiteren neuen Erkenntnisse zu erwarten waren. Der geplante Abschluss der Beweisaufnahme sei daher seit Wochen angekündigt worden, so der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Das Ende des Verfahrens schien nah, zumal auch seitens der Verteidigung seit November vorigen Jahren nach Gerichtsangaben nur noch sehr wenige Beweisanträge gestellt worden seien. Seitdem die Plädoyers und das Urteil unmittelbar bevorstehen, hat sich die Lage jedoch grundlegend geändert. „Seit drei vollständigen Verhandlungstagen bemühen wir uns, die Beweisaufnahme abzuschließen“, so Jagenlauf während der jüngsten Sitzung. „Die Absicht der Verteidigung, das Verfahren zu verschleppen, ist deutlich.“

„Verfahrensfremde Ziele“

Bereits am Dienstag hatten Verteidiger Kevin Georg Rebentrost und seine Kollegin Petra Costabel mehr als ein Dutzend neue Beweisanträge gestellt. Und dies häppchenweise: Immer nur ein Antrag, über den die Kammer in einer jeweiligen Beratungspause zu entscheiden hatte, erst dann folgte der nächste, der nicht selten bereits vorformuliert war. Protokolle von Chat-Verläufen wurden vorgetragen, handschriftliche Notizen von ärztlichen Behandlungen mühsam entziffert. Mehr als sieben Stunden zog sich das Prozedere am Dienstag hin, fast neun Stunden waren es am Mittwoch. 

Das Gericht lehnte die meisten dieser Anträge ab – entweder, weil sie für das Verfahren bedeutungslos erschienen, nicht auf neuen Erkenntnissen beruhten oder es ihnen schlicht an der erforderlichen Konnexität, dem Zusammenhang zwischen Beweismittel und Beweistatsache, mangelte. Vielfach monierten die Kammer und auch Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob als Vertreter der Anklagebehörde, das Vorgehen der Verteidigung verfolge „verfahrensfremde Ziele“. Grundsätzlich sei es das Recht der Verteidigung, Beweisanträge zu stellen, hieß es. Die Praxis im Auwald-Mordprozess zeige aber eindeutig, dass die Anwälte von Edris Z. „aus nicht nachvollziehbaren Gründen“ das Verfahren verzögern wollten.

Psychiatrisches Gutachten „mangelhaft“

So griff Rebentrost am Mittwoch das psychiatrische Gutachten des renommierten Sachverständigen Matthias Lammel massiv an. Dessen Befund zu dem Angeklagten sei „vorurteilsbehaftet“ und, „mangelhaft“, so der Verteidiger. Er beantragte, dass Behandlungsunterlagen und Notizen aus Therapiesitzungen von Edris Z. dem Sachverständigen zugeleitet werden sollen, damit dieser ein neues Gutachten erstelle. Das werde ergeben, so der Verteidiger, dass sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit befunden habe.

Laut Gericht war Lammel aber bereits auf mögliche Depressionen und affektive Zustände des Angeklagten eingegangen – und hatte eine verminderte Schuldfähigkeit verneint. Hinzu kam, dass der behandelnde Arzt von Edris Z. bisher nicht von seiner Schweigepflicht entbunden worden war. „Der Zeitpunkt des Antrags lässt vermuten, dass damit der Abschluss der Beweisaufnahme verzögert werden soll“, sagte Richter Jagenlauf. Rebentrost wies diesen Vorwurf zurück – und stellte einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht, welcher jedoch als unzulässig zurückgewiesen wurde.

Bis zum Beginn des nächsten Verhandlungstages in einer Woche besteht für die Verteidigung nunmehr Gelegenheit, weitere Beweisanträge zu stellen. Dann läuft die vom Gericht festgesetzte Frist ab. Ob der Prozess um den brutalen Mord im Auwald dann zeitnah abgeschlossen werden kann, vermag gleichwohl niemand zu prognostizieren. Man hoffe, so hieß es, „dass sich die Verteidigung auf ihre rechtsstaatlichen Aufgaben besinnt“.

