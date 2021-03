Ermittler suchen Zeugen - Mord an Nicole Z. in Leipzig: Tatverdächtiger sitzt in Psychiatrie

Wer hat den brutalen Mord an der 25-jährigen Nicole Z. im Leipziger Osten verübt? Ein Jahr danach haben die Ermittler einen Verdacht. Allerdings suchen sie dringend per Foto nach drei unbekannten Männern, die wichtige Zeugen sein können.