Mord im Leipziger Auwald: Prozess beginnt am 7. Oktober

Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Leipzigerin im Auwald beginnt am 7. Oktober der Mordprozess gegen den Ex-Partner. Edris Z. (31) soll am 8. April dieses Jahres gegen 11.40 Uhr mit einem Gegenstand auf den Kopf von Myriam Z. eingeschlagen haben, als sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter im Bereich des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße spazieren ging. Zwei Tage später starb Myriam Z. im Krankenhaus. Sie hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten.

Gegen ihren einstigen Partner Edris Z. wurde seither wegen Mordes ermittelt. Das Baby war nicht angegriffen worden. Es blieb unverletzt. Der 31-Jährige ist nicht der Vater des kleinen Mädchens.

Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf hat zunächst 13 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 17. Dezember gesprochen werden.

Korrekturhinweis: Im Text stand zunächst, der Prozess beginnt am 14. Oktober. Richtig ist der 7. Oktober. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

