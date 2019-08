Leipzig

Warum wurde der 24-jährige Emrah K. vor einer Kneipe in Leipzig-Gohlis erschossen? Zwei Wochen nach dem Mord an dem Türken in der Georg-Schumann-Straße fahndet die Polizei weiter unter Hochdruck nach dem Täter. Nach Informationen von LVZ.de sind etwa ein Dutzend Beamte mit dem Fall beschäftigt. Die Mordk...