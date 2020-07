Mordanschlag auf Ehefrau: Acht Jahre Haft für Leipziger Rentner

Leipzig

Nach fast 28 Jahren Ehe wollte er nach Überzeugung des Gerichts seine Frau umbringen: Der 75-jährige Dieter B. ist am Freitag am Landgericht Leipzig wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Absurdität der Tat liege darin, dass ein philosophisch gebildeter Mann ohne jegliches Motiv versuche, seine Frau kaltblütig und heimtückisch zu töten, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Mindestens sechs Hammerschläge

Das Schwurgericht hatte keine Zweifel, dass der betagte Angeklagte am 25. November 2019 seiner Frau Eveline B. (73) bei einem Zahnarzttermin in der Niederkirchnerstraße im Leipziger Zentrum-Süd auflauerte. Mit einem Fäustelhammer habe Dieter B. mindestens sechs Mal in Tötungsabsicht auf seine Frau eingeschlagen, schilderte Jagenlauf. Viermal traf der Hammer den Kopf der ehemaligen Schuldirektorin, zweimal die Hand, welche die Frau schützend vor sich hielt. Die Folgen des Übergriffs: Schädelfrakturen, ein Schädelhirntrauma sowie schwere Verletzungen an der linken Hand.

Dieter B. habe das schwerstverletzte Opfer einfach liegen gelassen und sei in sein Auto gestiegen, so das Gericht. Nach einem gescheiterten Suizidversuch griff ihn die Polizei auf einem Autobahn-Parkplatz auf und verhaftete ihn. Im Prozess hatte er eingeräumt „eine furchtbare Tat begangen“ zu haben, einen Mordplan jedoch bestritten. Er habe lediglich mit einer Drohgebärde eine Aussprache erzwingen wollen. Eveline sei ein Machtmensch, er habe wegen ihr viel hinnehmen müssen. Die Frau erklärte hingegen, dass seine Eifersucht die Ehe kaputtgemacht habe. Völlig ohne Grund habe er Affären vermutet. „Das war ein massives Problem“, meinte auch der Richter.

Opfer stellt sich verzweifelte Frage

Mitte November 2019 spitzte sich die Lage zwischen den Eheleuten zu. Nachdem er seiner Frau die Trennung verkündete, soll er ihr gegenüber erstmals gewalttätig geworden sein. Tage später stellte Eveline B. einen Antrag nach Gewaltschutzgesetz, schließlich kam es sogar zu einem Polizeieinsatz und ihr Mann musste die gemeinsame Wohnung verlassen. „Danach ist bei ihm der Gedanke gereift, sie zu töten“, sagte Jagenlauf.

Mit seinem Urteil entsprach das Gericht der Forderung von Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob, der sich auch die Nebenklage angeschlossen hatte. Verteidiger Malte Heise plädierte auf lediglich vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. „Sie haben immer noch nicht verstanden, wie sehr Sie ihre Frau verletzt haben“, sagte Richter Jagenlauf am Ende zum Angeklagten. „Noch immer stellt sie sich verzweifelt die Frage: Warum?“

Von Frank Döring