Leipzig

Anklage nach einer Serie von Brandstiftungen am 22. Februar und 21. März im Leipziger Osten: Die Staatsanwaltschaft Leipzig wirft einer 23-jährigen Frau, bei der es sich um die Tochter eines bekannten Leipziger Strafverteidigers handelt, unter anderem Brandstiftung in elf Fällen sowie versuchten Mord vor. Ihrem Freund (32) legt die Behörde dieselben Taten zur Last. Lediglich der Mordversuch beziehe sich nur auf die Frau, so die Staatsanwaltschaft.

Verletzter und hoher Schaden

Das Pärchen wurde am 21. März festgenommen, kam einen Tag später in Untersuchungshaft. Bei den Verdächtigen wurden Crystal, ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe gefunden. In jener Nacht war in einem Mietshaus in der Eisenbahnstraße ein Brand gelegt worden, bei dem ein Mieter (32) eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte.

Bereits zuvor soll das Duo am Morgen des 22. Februar in einem bewohnten Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße, in einem leer stehenden Gebäude an der Mierendorffstraße und an Fahrzeugen in der Theodor-Neubauer-Straße Feuer gelegt haben. In den Wohnhäusern konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Doch auf dem Parkplatz breitete sich das Feuer auf insgesamt elf Autos aus – der Gesamtschaden: mehr als 100 000 Euro.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Leipzig muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Die beiden Angeschuldigten sitzen noch immer hinter Gittern.

Von F. D.