Im Prozess um Vergewaltigung und versuchten Mord an einer Yoga-Lehrerin schilderten Polizisten am Dienstag dramatische Szenen bei ihrem Einsatz in Leipzig-Connewitz. Das Opfer war blutend zusammengebrochen, der Tatverdächtige nackt auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet.