Leipzig

Ein 19-jähriger Leipziger zeigt Zivilcourage – und wird selbst massiv angegriffen und verletzt. Vor dem Landgericht hat am Montag ein Prozess um versuchten Mord an dem Streitschlichter begonnen. Laut Staatsanwaltschaft wollte der junge Mann am 7. Dezember 2018 gegen 23 Uhr in der City zwischen zwei Gruppen ausländischer Bürger vermitteln, als sich die Gewalt plötzlich gegen ihn richtete. In einem bis Oktober terminierten Prozess müssen sich drei aus Afghanistan stammende Männer verantworten: Hamid S. (20) wegen Mordversuchs, Ali M. (19) und Nemat M. (19) wegen gefährlicher Körperverletzung.

„Sittlich auf tiefster Stufe“

Laut Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hatten sich die beiden Gruppen in der Petersstraße eine verbale sowie körperliche Auseinandersetzung geliefert. Worum es ging, ist unklar. Paul L. (Name des Opfers geändert) und seine Freunde warteten zu dieser Zeit am Einlass eines Clubs. Der Staatsanwaltschaft zufolge forderte der Streitschlichter die Gruppierungen auf, voneinander abzulassen. Während sich eine Truppe zurückzog, soll sich die andere – unter anderem mit den drei Angeklagten – stattdessen auf Paul L. und dessen Freunde gestürzt haben.

Der Hauptangeklagte Hamid S. handelte „aus Verärgerung, dass sich der 19-Jährige eingemischt hatte“, sagte der Oberstaatsanwalt. Sein Motiv stehe „sittlich auf tiefster Stufe“. Die Ermittlungsbehörde geht deshalb vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus.

Opfer hat mehrere Frakturen

Die Angreifer, so heißt es in der Anklage, hätten Paul L. zunächst einen Faustschlag verpasst, woraufhin er einen Schläger in den Schwitzkasten nahm. Weitere Beschuldigte gingen nun auf Paul L. los. Der Hauptangeklagte Hamid S. soll den 19-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf getroffen haben, sodass er zu Boden ging. Dort sei Paul L. weiter misshandelt worden. Vier seiner Freunde, die ihm zu Hilfe kamen, wurden ebenfalls verletzt. Sie erlitten Biss- und Schürfwunden. Paul L. erlitt mehrere Frakturen am Kopf, wurde bis zum 13. Dezember im Uniklinikum stationär behandelt.

In einem ersten Prozess Anfang 2020 wurden wegen desselben Vorfalls drei weitere afghanische Männer zu Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und etwas mehr als drei Jahren verurteilt – aufgrund gefährlicher Körperverletzung. Ein Mordversuch sei ihnen nicht nachweisbar, hieß es. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Sabine Kreuz