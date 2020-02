Mordversuch in Leipziger Restaurant: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Leipzig

Vier Monate nach einer Bluttat in einem Leipziger Restaurant hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie wirft einem 61 Jahre alten Mitarbeiter des Lokals aus dem südlichen Stadtzentrum versuchten Mord und weitere schwere Delikte vor.

Streit über Arbeitsstunden als Auslöser

Laut Anklage hatte sich der Beschuldigte am 1. Oktober vorigen Jahres gegen 21.30 Uhr heftig mit einer Kollegin gestritten. Der Mann meinte offenbar, als Fahrer seien ihm Arbeitsstunden zu Unrecht nicht angerechnet worden. Der damals noch 60-Jährige soll dann aus der Küche ein Messer mit einer 22 Zentimeter langen Klinge geholt und auf die Frau losgestürmt sein.

Diesen Vorfall bemerkte den Ermittlungen zufolge der Inhaber des Lokals in der Härtelstraße, der sich dem Angreifer in den Weg stellte. Daraufhin soll sich die Attacke gegen den Mann gerichtet haben, während die Frau flüchten konnte.

Die Polizei sichert Spuren der Auseinandersetzung. Quelle: Silvio Bürger

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer vor, dem Inhaber das Messer quer über das Gesicht gezogen und ihm schwerste Schnittwunden zugefügt zu haben. Als dann ein anderer Mitarbeiter wiederum dem Chef zu Hilfe eilte, soll sich die Wut des Angreifers gegen diesen gerichtet haben. Der Anklage zufolge stach der Beschuldigte „wahllos auf Kopf und Oberkörper“ des Helfers ein und verletzte ihn schwer. Dieser erlitt 15 Schnitt- und Stichverletzungen – wehrte sich jedoch mit aller Kraft.

Beschuldigter seit Oktober in U-Haft

Letztlich ließ der Messer-Angreifer von den beiden Männern ab. Der 60-Jährige, ein Vietnamese, wurde noch an dem Tatabend vorläufig festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft lastet dem Mann versuchten Mord an seinem Kollegen an. Er habe auf Wut auf ihn eingestochen, um sich abzureagieren und ihn zu töten. In Bezug auf den Inhaber geht die Anklagebehörde von besonders schwerer Körperverletzung aus. Die Attacke, die sich gegen die Frau richtet, wird als versuchte gefährliche Körperverletzung gewertet. Prozesstermine am Landgericht sind noch nicht bekannt.

Von Sabine Kreuz