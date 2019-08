Leipzig

Unbekannte haben am Kulkwitzer See in Leipzig-Lausen den Außenbordmotor eines Rettungsbootes gestohlen. Ein Mitarbeiter der Wasserrettung hatte am Montagvormittag gegen 10 Uhr den aufgebrochenen See-Container bemerkt. Laut Polizei muss sich der Diebstahl demnach zwischen Sonntagabend gegen 18.15 Uhr und Montagvormittag ereignet haben. Es handelt sich bei dem Rettungsboot um das einzige am Kulkwitzer See.

Der Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig zu melden oder unter: (0341) 9460 0.

Von ebu