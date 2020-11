Motorrad kollidiert mit Radfahrer – 18-Jähriger wird schwer verletzt

Leipzig

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Mittwoch in Leipzig ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann gegen 18.45 Uhr auf der Semmelweisstraße und wollte in die Prager Straße abbiegen. Dabei missachtete er einen 63-Jährigen, der auf dem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Radler. Beide stürzten. Dabei erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Die Männer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Kradfahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von joka