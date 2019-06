Leipzig

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag im Leipziger Stadtteil Knautnaundorf in Folge eines Unfalls verstorben. Wie ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei sagte, sei es gegen 15.50 Uhr auf der Zeitzer Straße in Höhe der A38-Anschlussstelle Leipzig-Südwest zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Motorrad und einem Auto gekommen.

Trotz Reanimationsversuchen sei der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstorben. Die Ursache für den Zusammenstoß stand am frühen Abend noch nicht fest. Auch zu Alter und Geschlecht des Verstorbenen lagen dem Sprecher noch keine Angaben vor.

Von CN