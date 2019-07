Leipzig

Ein Motorradfahrer ist in Leipzig bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 62-Jährige kam mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte.

Stürzte aus ungeklärter Ursache

Der BMW-Fahrer wollte am Sonntag gegen 13.45 Uhr von der S242 südlich von Leipzig auf die A38 abbiegen, als er aus ungeklärter Ursache stürzte und mit seinem Motorrad in einen Graben rutschte. Er zog sich dabei schwerste Rückenverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa/lin