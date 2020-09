Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Markkleeberg schwer

Markkleeberg

Ein 52-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Markkleeberg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Hauptstraße stadteinwärts unterwegs. Gegen 18 Uhr verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er stieß zunächst gegen die Bordsteinkante, rammte dann einen Baum auf dem Gehweg und stürzte schließlich. Passanten leisteten erste Hilfe und verständigten den Notruf. Der Motorradfahrer wurde in einem Krankenhaus behandelt. An der Maschine und dem Baum entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei zog den Führerschein des 52-Jährigen ein.

Von tsa