Leipzig

Ein Motorroller, der kurz zuvor gestohlen wurde, ist in der Nacht zu Mittwoch im Leipziger Johannapark in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug in der nahen Moschelesstraße im Leipziger Zentrum. Anschließend brachten sie den Roller in den Park und zündeten ihn auf noch nicht bekannte Art und Weise an. Streifenbeamte bemerkten den Feuerschein gegen 0.10 Uhr und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte ein komplettes Abbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern.

Die Polizei informierte die Halterin des Motorrollers. Wie es hieß, hatte diese das Fahrzeug gegen 16 Uhr abgeschlossen und abgestellt. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Leipzig hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von joka